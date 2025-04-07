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Şişli'de Hamile Kadın ve Adamın Ölümünde Şüpheli Görüntüleri Ortaya Çıktı

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İstanbul Şişli'de hamile bir kadın ile yanındaki adamın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda, 4 şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerine yakın sokaktaki kamerada saldırganların kaçışı kaydedildi.

Şişli'deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada

İSTANBUL - Şişli hamile kadınla yanındaki adamın öldüren saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, 4 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı apartın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurmuştu. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

4 şüpheli kameraya yansıdı

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor. Yağmur isimli kadın ise, "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi.

Şişli'de Hamile Kadın ve Adamın Ölümünde Şüpheli Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - 3.Sayfa
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