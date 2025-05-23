Şişli'de Freni Patlayan Taksi Bariyerleri Geçip Alt Sokağa Uçtu

Şişli'de Freni Patlayan Taksi Bariyerleri Geçip Alt Sokağa Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de marketten su alırken freni patlayan taksi sürücüsü, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp bir alt sokağa uçtu. Olayda sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de kontrolden çıkan taksi bariyerleri aşarak bir alt sokağa uçtu. Taksinin sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi, Kınalı Keklik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketten su alan taksi sürücüsü, 34 THP 28 plakalı taksinin kontrolünü kaybetti. Bariyerleri de kırarak bir alt yol olan Lalezar Sokak'a uçtu. Takla atan ve ağır hasar alan takside sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu burnu kırılan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Taksinin freni patlaması sebebiyle alt yola uçtuğu iddia edildi.

"Taksinin uçtuğunu gördüm"

Kazayı gören Kadir Erdağı, "Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlaması sonucunda buraya uçtuğunu gördüm. Taksi sürücüsünü vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarttık. Sağlığı yerinde, bilinci açık sadece düşmenin etkisiyle burnu kırıldı. Marketten su aldıktan sonra aracın freni patlıyor bariyerlerin üzerinden takla atarak sokağa düşüyor. Allah ailesine bağışlasın" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Taksi sürücüsünün burnunun kırıldığı kaza bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hızla gelip bariyerleri de kırarak bir alt yola uçtuğu, insanların kaza alanına koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''

Comolli resmen açıkladı: Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.