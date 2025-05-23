Şişli'de Freni Patlayan Taksi Bariyerleri Geçip Alt Sokağa Uçtu

Şişli'de kontrolden çıkan taksi bariyerleri aşarak bir alt sokağa uçtu. Taksinin sürücüsü vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi, Kınalı Keklik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketten su alan taksi sürücüsü, 34 THP 28 plakalı taksinin kontrolünü kaybetti. Bariyerleri de kırarak bir alt yol olan Lalezar Sokak'a uçtu. Takla atan ve ağır hasar alan takside sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu burnu kırılan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Taksinin freni patlaması sebebiyle alt yola uçtuğu iddia edildi.

"Taksinin uçtuğunu gördüm"

Kazayı gören Kadir Erdağı, "Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlaması sonucunda buraya uçtuğunu gördüm. Taksi sürücüsünü vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarttık. Sağlığı yerinde, bilinci açık sadece düşmenin etkisiyle burnu kırıldı. Marketten su aldıktan sonra aracın freni patlıyor bariyerlerin üzerinden takla atarak sokağa düşüyor. Allah ailesine bağışlasın" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Taksi sürücüsünün burnunun kırıldığı kaza bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hızla gelip bariyerleri de kırarak bir alt yola uçtuğu, insanların kaza alanına koştuğu görülüyor. - İSTANBUL