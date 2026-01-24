Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de akşam saatlerinde bir çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan kadın cesedinin kimliği parmak izi sorgusundan tespit edildi. Cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan kadın cesedinin kimliği Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olarak belirlendi.

KONTEYNERDE BAŞI KESİK KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik halde kadın cesedi tespit etti.

Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucu cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

4 günde de rahat durmamışlar! Kandil ve YPG'yi açıkça uyardılar
Özel'in 'Raconu kessin' çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır

Özel'in "Raconu kessin" çağrısına yanıt verdi: Tuzağa düşürebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Balık tutarken korkunç manzarayla karşılaştılar
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...