Haberler

Şişli’de binada yangın paniği: Birinci kattan atlayan kişi yaralandı

Şişli’de binada yangın paniği: Birinci kattan atlayan kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli’de bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı.

İstanbul Şişli'de bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun dumanın sardığı binada panikleyen kişi, birinci kattan yola atlayarak yaralanırken, dumandan etkilenen başka biri de hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın saat 14.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle giriş katta yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran yoğun duman nedeniyle binada bulunanlar büyük korku yaşadı. Panik anında birinci kattan yola atlayan kişi yaralandı. Dumandan etkilenen bir diğer kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki haftanın en çekişmeli maçında oynayamayacak
Otizmli Kuzey'in annesi mahkemede isyan etti: Bir de eziyet görmüş

Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı! Mahkemede akılalmaz savunma
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi
Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi! Hem de görüntülere rağmen...

Minik Mavi'yi hayattan koparıp bu savunmayı yapabildi