Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu

Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik kadın cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi çarşaf ve poşet içinde buldu. İhbar, konteyneri karıştıran bir şahıstan geldi.

Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cesedi tespit etti. Konuyla ilgili polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye'de ateşkes uzatıldı! SDG'ye 15 gün daha süre
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Hull City'nin peri masalı devam ediyor

İngiltere'de tarihi yeniden yazıyor
Tehdit edildiğini açıklayan fenomen kasaba silahlı saldırı

Tehdit edildiğini açıklamıştı! Fenomen kasap günler sonra vuruldu
Trabzonspor'dan Oulai için olay yaratacak paylaşım

Galatasaray'a öyle bir cevap verdiler ki polemik yaratacak cinsten
Sebastian Szymanski yeni takımıyla ilk maçında üzüldü

Yeni takımıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

Olimpiyat Stadı için yaptığı yorum bomba: Burada...