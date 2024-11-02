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Şişli'de 6 Yaşındaki Elmas Hanilçi'nin Cansız Bedeni Bulundu

Şişli'de 6 Yaşındaki Elmas Hanilçi'nin Cansız Bedeni Bulundu
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31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cesedi Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni dün gece Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Polis ekipleri gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı. Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni otopsi işlemi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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