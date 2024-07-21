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Şişli'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Şişli Teşvikiye'de bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Şişli'de 4 katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Şişli Teşvikiye'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Apartman sakinleri ise tedbir amacıyla bahçeye indi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken daire kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Yangın çıktığında uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik"

Yangın sırasında evinde uyuduğunu söyleyen Resul Çelikol, "Ben öbür odada uyuyordum eşim uyandırdı, apar topar aşağıya indik. Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının başladığı evin sahiplerini tanımıyorum. Ben burada 3 senedir oturuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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