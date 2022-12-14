Şişli Belediyesi'nde staj gören genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki Emine Sağlam, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Feci olay saat 12.30 sıralarında Şişli Belediye binasında meydana geldi. Belediyede staj gören Emine Sağlam, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından aşağı düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şişli Belediyesi Emine Sağlam Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şişli Belediyesi'nde staj gören genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.