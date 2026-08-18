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Siirt'te orman yangını kontrol altına alındı

Siirt'te orman yangını kontrol altına alındı
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Siirt’in Şirvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siirt'in Şirvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Subaşı Mezrası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Şirvan ve Siirt itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köylüler ve jandarma personelinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında zarar gören alanın belirlenmesi ve yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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