Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı

Hayati riski var! Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
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Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

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DEM Parti, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in aort damarındaki yırtılma nedeniyle geçirdiği ameliyatın devam ettiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Parti yöneticileri ve Eş Genel Başkanlar süreci hastaneden takip ediyor.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.

DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibariyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmekte, Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İstanbul'a gitmek için yola çıkıldığı söylenen açıklamada, "İl Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul'a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder'in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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