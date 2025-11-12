Şırnak Yeni Mahalle'de Yangın Paniği: Odun ve Lastikler Alev Alev Yandı
Şırnak'ın Yeni Mahalle bölgelerinde bir evin yanında bulunan odun ve lastikler, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Şırnak Yeni Mahalle'de bir evin yanında bulunan odun ve lastikler yandı.
Edinilen bilgilere göre, mahallede boş arazide bulunan odun ve lastikler henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
Olayda etkilenen olmadığı öğrenildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa