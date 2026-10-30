Şırnak Uludere'de otobüsle tır çarpıştı, şoför öldü, 14 kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde Van firmasına ait yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'dan Hakkari'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır, Hilal beldesi girişinde dün sabah saatlerinde çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs savrularak bir evin çatısına çarparken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Otobüs şoförü Sabri Yumak'ın hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı