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Şırnak Uludere'de otobüsle tır çarpıştı, şoför öldü, 14 kişi yaralandı

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Şırnak Uludere'de otobüsle tır çarpıştı, şoför öldü, 14 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Şırnak Uludere'de otobüsle tır çarpıştı, şoför öldü, 14 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Antalya'dan Hakkari'ye giden otobüsün savrularak bir evin çatısına çarptığı kazada şoför hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde Van firmasına ait yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'dan Hakkari'ye seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır, Hilal beldesi girişinde dün sabah saatlerinde çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs savrularak bir evin çatısına çarparken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Otobüs şoförü Sabri Yumak'ın hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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