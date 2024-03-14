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Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu açıkladı. Kazada ayrıca iki polis memuru yaralandı. Bakan Yerlikaya, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İlker Duran Şırnak 3.Sayfa Haberler

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