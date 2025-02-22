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Şırnak'ta 3 günlük bebeğin cesedi bulundu

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir çoban, otlatma sırasında poşet içinde yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde poşet içerisinde 3-4 günlük bir bebeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir çoban, koyunlarını otlattığı sırada bir köpeğin ağzında bir şeylerle uğraştığını fark etti. Durumu yakından inceleyen çoban, bir bebek cesedi olabileceğinden şüphelenerek çevredeki insanlardan yardım istedi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3-4 GÜNLÜK BEBEĞİN CESEDİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Yapılan ilk incelemelerde, poşet içinde bulunan bebeğin 3-4 günlük bir kız çocuğu olduğu tespit edildi. Bebeğin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi otopsiye gönderilirken, Silopi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bölgeye bırakıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ta 3 günlük bebeğin cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Yazık günah ya bebeğe

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