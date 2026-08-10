Haberler

Zorlu Arazi Koşullarında 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu

Zorlu Arazi Koşullarında 3 Saatlik Kurtarma Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen 50 yaşındaki bir kişi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik operasyonuyla ulaşıldı. Kara yolu bulunmayan bölgede yaralı, 1 saat sedye taşınarak ambulansa teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, ağaçtan düşerek yaralanan şahsa yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından ulaştı. Yaralı, kara yolu ulaşımının bulunmadığı bölgede yaklaşık 1 saat sedye üzerinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.34 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Güçlükonak ilçesi kırsalındaki Bahçe mevkiinde bir kişinin ağaçtan düştüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmadığı ve ambulansın olay yerine ulaşamayacağı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 2 saatte ağaçtan düşen 50 yaşındaki kazazedenin bulunduğu bölgeye ulaştı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırılmak üzere sedyeye alındı. Yaklaşık 1 saat boyunca sedyeyle taşınan kazazede, saat 15.36 sıralarında ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti

TBMM’de tarihi gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın tazminat talebi Trump'ı küplere bindirdi: Karşılık bekliyorum

İran'ın tazminat talebi Trump'ı küplere bindirdi
Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak

Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var