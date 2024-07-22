Şırnak'ta yapılan operasyonlarda kaçakçılık ve asayiş suçlarına karışan 27 kişi yakalandı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 27 kişi hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 3 gram esrar maddesi, 1,73 gram metamfetamin maddesi, 0,55 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - ŞIRNAK