Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri analiz çalışmaları doğrultusunda şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekipler, Cizre-Nusaybin kara yolu üzerinde bulunan kapama noktasında aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, dikkat çekmemesi amacıyla çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.K., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu kapsayan TCK 188 kapsamında gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı