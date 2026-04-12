Haberler

Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta yapılan narkotik analiz çalışmaları sonucu Cizre'de durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisinde gizlenmiş 42 gram eroin bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin yaptığı analiz çalışmaları sonucu Cizre'de durdurulan bir araçta, çocuk bezi içerisine saklanmış 42 gramın eroin bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri analiz çalışmaları doğrultusunda şüpheli bir aracı takibe aldı. Ekipler, Cizre-Nusaybin kara yolu üzerinde bulunan kapama noktasında aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, dikkat çekmemesi amacıyla çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.K., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu kapsayan TCK 188 kapsamında gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

