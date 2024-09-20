Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, 7 Tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Merkez ve ilçelerinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından Çarşamba günü belirlenen adreslere narkotik köpekleri Hektor ve Aspar eşliğinde düzenlenen operasyonda torbacı olarak tabir edilen 16 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı.

Emniyet sorgulamalarının ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden U.U., F.A., Ç.A., S.N., Ç.T., C.P. ve R.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK