Şırnak'ta Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Şırnak'ta Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis müdahale ederek tarafları ayırırken, kargaşa hastane içerisinde de devam etti.

Şırnak'ta iki grup arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen kavgada polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı.

Cizre'de Orhan Doğan Caddesi üzerinde iki grup arasında başlayan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine taş, sopa ve sandalyelerle saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Tarafların kavgası, acil servisinde devam ederken hastane camları kırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - 3.Sayfa
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