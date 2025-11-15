Haberler

Şırnak'ta Tartışma Baltayla Sonuçlandı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta bir kişi, gece yarısı sokakta yaşanan tartışma sonrasında baltayla öldürüldü. Olayın faili, özel ekipler tarafından Cizre'de yakalandı.

Şırnak'ta bir kişi, gece yarısı sokakta tartışı şahsı baltayla öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde 03.30 sularında Ömer Kayar ve R.N. arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., eline geçirdiği balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Devriye gezen polis ekiplerinin anonsu üzerine olay yerine sağlık ve asayiş ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli, 400 kişilik özel ekibin titiz çalışması sonucu Cizre ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, daha önce de bir gece bekçisiyle tartışma yaşadığı ve silahla yaralandığı belirlendi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
