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Şırnak'ta son bir haftada asayiş ve narkotik operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta son bir haftada asayiş ve narkotik operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen asayiş ve narkotik operasyonlarında 17 şüpheli tutuklandı. Bilançoya göre 162 asayiş olayına müdahale edildi, 134 şüpheli yakalandı ve aranan 57 kişi adli makamlara teslim edildi.

Şırnak'ta polis ekipleri tarafından son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 57 kişi yakalanarak adali makamlara teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, zehir tacirlerine ve kanun kaçaklarına göz açtırmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kişilere, malvarlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylar olmak üzere toplam 162 asayiş olayına müdahale edildi. Bu olaylara karışan 134 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 117 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca il genelinde yapılan sıkı denetimler ve GBT sorgulamalarında haklarında arama kararı bulunan 51 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 58,31 gram esrar, 3,40 gram bonzai, 2,89 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong) ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerinin sınır kapısındaki titiz çalışmaları da aranan şahısların kaçışına engel oldu. Yapılan kontrollerde asayiş suçlarından 5, narkotik suçlarından ise 1 kişi olmak üzere aranan toplam 6 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, Şırnak genelinde vatandaşın huzurunu bozmaya çalışan suç ve suçlulara yönelik operasyonların büyük bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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