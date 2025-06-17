Şırnak'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı, 18 Gözaltı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ta silahlı, taşlı, sopalı kavga kamerada: 1 ölü, 5 yaralı, 18 gözaltı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 18 şüpheli gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde ilçenin Başköy köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada Asker Yılmazer hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralamıştı. Olayla ilişkin 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa