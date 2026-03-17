Köy yoluna çığ düştü, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, dağlardan inen dev çığ nedeniyle köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, yolu tekrar açmak için çalışma başlattı.

Şırnak'ta şiddetli yağışlar beraberinde çığları da getirdi. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, dağlardaki metrelerce karın kütleler halinde köye inmesine neden oldu. Dev çığ Boğazöğren köy yolunu ulaşıma kapattı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Köy yolunu kapatan dev çığ dron ile görüntülendi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 gün boyunca kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için ekipler çalışma başlattı. Köy muhtarı Zeki Aydemir, "Köyümüzde çok yağmur yağdı. Dağdan dev çığ köye geldi. Akşam saatlerinde düştü neyseki kimseye bir şey olmadı. Kaymakamlığa bağlı ekipler şimdi yolu açıyor inşallah yarın sabaha kadar yol açılacak" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
