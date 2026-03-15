Haberler

Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde üç gündür süren sağanak yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan, çok sayıda ev, iş yeri ve hayvana zarar verdi. Köy sakinleri, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde üç gündür süren sağanak yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Yaşanan afet nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar görürken, onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Taşdelen köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları köye doğru ilerlerken, sel suları da yerleşim alanlarını etkiledi.

EV VE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Sel ve heyelan nedeniyle bazı evler, iş yerleri ve ahırlar zarar görürken, ahırlarda bulunan çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen köyde vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve kurtarma çalışması başlattı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili kurumların ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Köy sakinleri, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı

Görülmemiş tepki! TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktılar
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı
'Battı' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz

Acun'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı

Görülmemiş tepki! TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktılar
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Çok tartışılan kırmızı kart