Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde üç gündür süren sağanak yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Yaşanan afet nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar görürken, onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Taşdelen köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları köye doğru ilerlerken, sel suları da yerleşim alanlarını etkiledi.

EV VE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Sel ve heyelan nedeniyle bazı evler, iş yerleri ve ahırlar zarar görürken, ahırlarda bulunan çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen köyde vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik ve kurtarma çalışması başlattı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili kurumların ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Köy sakinleri, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı