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Şırnak'ta otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir beton duvara çarptı. Kazada otomobildeki iki genç yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta otomobil duvara çarptı: 2 ölü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde beton duvara çarpan otomobilin içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkiinde 27 APN 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu, ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilip Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UÇAR - 3.Sayfa
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