Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 31 Şüpheli Gözaltında, 4'ü Tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, kaçak ilaçlar ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Gözaltındaki 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ta son 1 haftada düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25-31 Ağustos tarihlerinde kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 21,36 gram bonzai, 4,08 gram esrar, 0,9 gram metamfetamin, 2 bin 10 paket sigara, 9 bin 572 kaçak ilaç, 56 cep telefonu, bin 233 oyuncak ve elektronik malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK