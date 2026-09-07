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Şırnak’ta narkotik ve asayiş operasyonları

Şırnak’ta narkotik ve asayiş operasyonları
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Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 1,02 gram eroin maddesi, 9,22 gram metamfetamin maddesi, 34,95 gram esrar maddesi, 2,47 gram sentetik kannabinoid/bonzai ham maddesi, 4 adet bong aparatı, 49 bin 600 adet kaçak sigara, 91 bin 204 adet tıbbi ilaç, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon 350 bin olduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 41 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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