Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle sürücü yaşamını yitirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi, cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Şırnak'ta kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İkizce köyü mevkisinde Serhat Bahşiş'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Serhat Bahşiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevenlerini korkutmuştu! Hakkı Bulut son durumunu açıkladı

Hastanelik olan ünlü isim son durumunu açıkladı
Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı