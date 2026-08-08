Haberler

Minik M.T. Klima Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Minik M.T. Klima Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki M.T. elektrik akımına kapılarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi B.K. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki M.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi B.K. ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü Silopi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış duvarına monte edilen klima dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki M.T., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çocuğun elektrik akımına kapıldığını gören ailesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.T.'nin ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, klima dış ünitesinin monte edildiği evin sahibi B.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!