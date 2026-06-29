Haberler

Şırnak'ta feci trafik kazası: Öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta feci trafik kazası: Öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğretmen olduğu öğrenilen Z.K. (25) yönetimindeki 06 DA 4663 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'ndan Sanayi Kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ö.Ü. (27) idaresindeki 46 AKS 982 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen şiddetli çarpışmada sürücüler Z.K. ve Ö.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (22) ve M.D. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan öğretmen Z.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ö.Ü., B.Y ve M.D.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu