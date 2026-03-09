Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama

Şırnak'ta kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında hakkında işlem yapılan 39 kişiden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda 2-8 Mart tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 gram esrar maddesi, 21 gram metamfetamin maddesi, 8 adet sentetik ecza, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 adet uyuşturucu aparatı 297 bin 900 adet kaçak sigara, 100 adet puro, 24 adet cep telefonu, 45 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek, 2 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olduğu öğrenilirken, operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı