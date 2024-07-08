Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 41 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonlarda, 201 gram eroin4,87 gram metamfetamin, 2,89 gram esrar, 3 adet bong,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet fişek, 6461 adet emtia (makyaj malzemesi, elektrikli süpürge, kaynak makinesi, spor ayakkabı) bin 722 adet kaçak sigara, 94 elektronik sigara, 12 kg nargile tütünü, 7 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli kaçakçılık suçlarından, 6 şüpheli asayiş suçlarından, 2 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalanarak şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK