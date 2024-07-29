Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2,11 gram metamfetamin, bin 800 paket kaçak sigara, 163 adet kaçak elektronik sigara ve 6 kilo kaçak çay bulundu.
Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 34 kişi hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 2,11 gram metamfetamin, bin 800 paket kaçak sigara, 163 adet kaçak elektronik sigara, 6 kilo kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - ŞIRNAK