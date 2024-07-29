Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 34 Kişi Yakalandı

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 34 kişi hakkında adli işlem yapılırken çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 2,11 gram metamfetamin, bin 800 paket kaçak sigara, 163 adet kaçak elektronik sigara, 6 kilo kaçak çay ele geçirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - ŞIRNAK