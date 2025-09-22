Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 14 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından il genelinde piyasa değeri 14 milyon 120 bin 820 lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri 15-21 Eylül tarihleri arasında il genelinde 101 şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma KOM ekipleri tarafından 101 şüpheli şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 17 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 litre alkollü içecek, 51 adet cep telefonu, 25 bin 960 adet bandrolsüz sigara, 50 kilo tütün, 565 adet puro, 210 adet sigara mentolü, 91 kg çay, 2 bin 915 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 605 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 140 adet muhtelif süs eşyası, 466 adet kozmetik malzemesi, 103 adet elektronik eşya, 499 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 120 bin 850 Türk lirası olduğu öğrenildi.

101 şahıs ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından haklarınca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK