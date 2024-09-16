Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli göz altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 102,00 gram eroin maddesi, 5,78 gram metamfetamin maddesi, 2,26 gram esrar maddesi, 1 adet Bong, 1 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 Dolar ve 8 bin 91 TL Para, 2 bin 688 paket kaçak sigara, 114 adet kaçak cep telefonu, 309 adet elektronik sigara, 8 adet emtia, 2 kilogram kaçak çay, 60 adet ilaç, 609 adet elektronik sigara, 156 adet gözlük, 1 adet elektronik emtia, 2 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Şırnak il genelinde yapılan operasyonlar sonucunda 52 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınan 52 şüpheliden 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK