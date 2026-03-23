Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi. 4 kişi tutuklanırken, 19 göçmen yakalandı ve piyasa değeri 13 milyon 35 bin 290 lira olan kaçak ürünler bulundu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık ve narkotik operasyonları düzenlendi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken 19 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 282 adet sentetik ecza, 15 gram metamfetamin maddesi, 4 gram esrar maddesi, 26 adet cep telefonu, 21 bin 320 adet bandrolsüz sigara, 168 adet elektronik sigara ve likiti, 68 kilo nargile tütünü, 4 bin 124 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 307 adet muhtelif tekstil malzemesi, 640 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, 157 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin 13 milyon 35 bin 290 lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 3'ü insan kaçakçılığı suçundan olmak üzere 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
