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Şırnak'ta 54 firari yakalandı, 27'si cezaevine gönderildi

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir haftalık operasyonda UYAP'ta aranan 54 kişiyi yakaladı. Aralarında 26 yıl 9 ay ve 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 27 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bir haftada düzenlenen operasyonlarda UYAP'ta aranan 54 kişi yakalandı. Aralarında 26 yıl 9 ay ve 17 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 27 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, UYAP kayıtlarında çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 54 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile yine 3 ayrı suçtan 17 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı. Adli işlemlerinin ardından, aralarında ağır hapis cezaları bulunan hükümlülerin de bulunduğu toplam 27 kişi, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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