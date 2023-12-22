Şırnak'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 77. gününde, İsrail ve destekçilerine tepki göstermek için toplanan siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri protesto düzenledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı STK'ların desteğiyle Cuma Namazı sonrası Bahçelievler Mahallesi Şehit Güvenlik Korucusu Abdurrahman Avcı Camii avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek boykot çağrısında bulundu. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından HÜDA PAR üyesi Osman Ertaş, yaptığı açıklamada, 77 gündür bin 667 katliamın işlendiğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan soykırımın 77'nci gününde olduğunu ifade eden Ertaş, "Siyonist terör örgütü İsrail, bir bütün olarak batı dünyasını da arkasına alarak Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, Almanya'sıyla saldırıya geçti. Öyle barbarca bir saldırı ki; 77 gündür gökten ateş yağıyor. 77 gündür çocuklar, kadınlar ve masum insanlar katlediliyor. Bu 77 gün içerisinde; bin 667 katliam işlendi. 20 bini aşkın kardeşimiz şehit edildi. Bunların 8 binden fazlası çocuk, 6 bin 200'ü de kadınlardan oluşuyor. Diğer taraftan yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kardeşimiz de kayıp durumda. Kayıp olanların da şehit olduğu değerlendiriliyor. Siyonist terör örgütü İsrail sivillerle birlikte insani görevlerini yapmaya çalışan insanlığın hizmetkarlarını da hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana 200'den fazla doktor, 97 gazeteci, 35 sivil savunma görevlisi ve yine yüzlerce sağlık çalışanı şehit edildi. Yine on binlerce kardeşimiz yaralandı. Yıkılan binalardan ve tahrip edilen altyapıdan, temiz su ve gıdaya erişememekten dolayı salgın hastalıklar baş göstermeye başladı. Yüz binlerce kardeşimiz de hasta durumdadır. Dünyanın gözleri önünde savaş suçu işleyen terör şebekesi, 53 hastaneyi, 102 ambulansı, 312 camiyi, 3 kiliseyi, 282 okul ve üniversiteyi ve 306 bin konutu kısmen veya tamamen tahrip etti. Altyapı tahrip edildi, un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı. Bütün bu cürümlere rağmen onları destekleyen batı dünyası tavrını değiştirmedi, desteğini çekmedi" dedi.

Okunan basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessiz bir şekilde dağılırken, çevrede bulunan bazı binaların pencerelerine Filistin bayrağı asıldı. - ŞIRNAK