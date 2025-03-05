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Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı

Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı
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Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıda asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör ve diğer güvenlik konuları değerlendirildi. Vali Ekici, kentte güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı. Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Emine Dilce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve ilçe kaymakamları katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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