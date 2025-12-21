Gabar Dağı'nda traktör devrildi: 13 işçi yaralandı

Şırnak'ın Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada 5'i ağır 13 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gabar bölgesinde fidan dikimi çalışmalarından dönen işçileri taşıyan K.T. idaresindeki 73 AH 695 plakalı traktör, Kayaboyun köyü mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i ağır olmak üzere 13 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK