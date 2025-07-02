Şırnak'ta Feci Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Feci Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen kazada 2 yaşındaki S.T., tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen feci kazada, küçük çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 28'inci Cadde ile 70'inci Cadde kesişiminde yaşandı. Haşim S. yönetimindeki tır, 2 yaşındaki S.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan minik kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır şoförü Haşim S., polis tarafından gözaltına alındı. Şoförün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Minik kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ofis Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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