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Şırnak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kasrik beldesi Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Petrol üretim merkezi yolunda 72 AY 312 plakalı sondaj aracı devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan H.A. hayatını kaybederken, 1 kişi de hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hafif yaralanan şahsın ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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