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Şırnak'ta Çocuk Kavgası Büyüdü, Aileler Arasında Taşlı Sopa ile Kavgaya Dönüştü

Şırnak'ta Çocuk Kavgası Büyüdü, Aileler Arasında Taşlı Sopa ile Kavgaya Dönüştü
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Şırnak'ın Gazipaşa Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan bir kavga, ailelerin de katılmasıyla büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı tehlikeli bir hale geldi. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ta çocuklar arasında çıkan kavga, ailerinin de karışmasıyla büyüdü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Gazipaşa Mahallesi'nde küçük iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören şahıslar kaçarken, bıçak darbeleriyle yaralanan A.K. ve Ö.K. ile kavga sırasında hafif yaralananlar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Yaşam Kavga Çocuk

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