Şırnak'ta Askeri Personel Arasında Silahlı Olay: Bir Ölü, Bir İntihar

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir astsubayın, tartıştığı uzman çavuşu silahla öldürdükten sonra intihar etmesi sonucu yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde bir astsubay, tartıştığı uzman çavuşu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere, 17 Ağustos'ta gece saat 03.15 sıralarında Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

İki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı. G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
