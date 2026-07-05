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Cudi Dağı dönüşünde dört ayrı trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Cudi Dağı dönüşünde dört ayrı trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
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Şırnak Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasimi sonrası dönüş yolunda dört ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından dönüş yolunda meydana gelen dört ayrı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, binlerce kişinin katıldığı Hz. Nuh'u anma merasiminin ardından Cudi Dağı'ndan dönüş yolunda farklı noktalarda peş peşe dört ayrı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mülkiye Udum, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazalarda yaralanan 8 kişi ise, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yaralıların araçlardan çıkarılması ve yol güvenliğinin sağlanması için bölgede yoğun çalışma yürütürken, jandarma ekipleri kazaların yaşandığı noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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