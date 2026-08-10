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Cizre'de Akraba Kavgası: 2 Yaralı, 1 Gözaltı

Cizre'de Akraba Kavgası: 2 Yaralı, 1 Gözaltı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Şüpheli V.S. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde akrabalık bağı bulunan V.C. ile S.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan sopalı ve silahlı kavgada V.S., yanında bulundurduğu tabancayla akrabası 56 yaşındaki S.S.'ye kurşun yağdırdı.

Kavgada S.S. vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, tarafları ayırmaya çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Kavga sırasında çevredeki çok sayıda iş yerinin camlarına da mermi isabet etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli V.S., polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, saldırının gerçekleştiği cadde bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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