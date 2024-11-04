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Şırnak'ta Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Şırnak'ta Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Haberler
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Şırnak'ın Kasrik beldesinde yoğun sis nedeniyle bir akaryakıt tankeri şarampole devrildi. Kazada sürücü Ö.C. yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'a bağlı Kasrik beldesinde akaryakıt tankeri şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi. Kazada araç şoförü yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi azalan yolda araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankeri şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi. Kazada Ö.C. isimli sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı kontrol amacı ile tedavi altına alındığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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