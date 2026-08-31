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Şırnak'ta 8,5 Milyon TL'lik Kaçak Operasyonu

Şırnak'ta 8,5 Milyon TL'lik Kaçak Operasyonu
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Şırnak’ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Ağustos tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısında operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 0,30 gram eroin maddesi, 7,35 gram metamfetamin maddesi, 0,58 gram kokain maddesi, 3 adet bong aparatı, 168 bin 400 adet kaçak sigara, bin 600 adet kaçak puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet cep telefonu, 1 adet sahte çek, 1876 adet muhtelif emtia, 57 adet elektronik emtia ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin Türk lirası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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