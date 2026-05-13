Şırnak'ta 5 milyon 700 bin liralık kaçak gözlük operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olan 1,480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Şırnak'ta durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçta, detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında dünyaca ünlü markalar olan Ray-Ban, Celine ve Louis Vuitton logolu çok sayıda güneş gözlüğünün bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, halkın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
