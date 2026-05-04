Şırnak'ta 4,3 milyonluk kaçakçılık engellendi: 2 şüpheli tutuklandı, 46 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4.3 milyonluk kaçak ürün ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı, 46 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Nisan-03 Mayıs tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde operasyon narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda; 0,30 gram eroin, 1,46 gram metamfetamin, 5,12 gram skunk, 13,03 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucu aparatı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi. Operasyonda toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda ise adeta rekor seviyede ürün ele geçirildi. Ekipler tarafından 217 bin 800 adet kaçak sigara, 24 bin 800 adet elektronik sigara tütünü, 6 kilogram nargile tütünü, 1 kilogram tütün, 46 cep telefonu, 3 kilogram gümüş, 36 elektronik sigara ve 603 adet çeşitli kaçak emtia ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 350 bin TL olduğu tespit edildi.

Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 9 asayiş, 9 kaçakçılık, 2 terör, 8 narkotik, 3 siber suç, 1 başkasına ait pasaportla çıkış girişimi, 1 illegal giriş ve 1 illegal çıkış olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
